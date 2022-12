Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma semana após o deslizamento de terra que bloqueou a BR-376 e deixou duas pessoas mortas, Guaratuba, no Litoral do Paraná, espera com ansiedade a liberação da rodovia. Em meio a um intenso movimento, principalmente de caminhões, a cidade tenta retomar a normalidade. Em entrevista concedida à Banda B, nesta terça-feira (6), o prefeito Roberto Justus disse que espera a liberação da rodovia até o fim de semana e adiantou as expectativas para a temporada de verão, que está perto de começar.

Justus, vale lembrar, foi uma das vítimas do deslizamento. O carro em que ele e o motorista estavam acabou arrastado pelo barro e tombou.

De acordo com o prefeito de Guaratuba, o momento é sim de virar a página.

“É um trauma, lógico, mas precisamos colocar a ideia no lugar e seguir adiante. Com o bloqueio, o Sul do Brasil inteiro está passando por Guaratuba e Matinhos e isso está nos sobrecarregando, então precisamos buscar uma solução”, comentou.

Um dos pontos mais afetados com o bloqueio é a travessia do ferry-boat. Motoristas descrevem longas filas e horas para a travessia.

BR-376

Em live publicada nas redes sociais, Justus chegou a informar uma possível liberação da rodovia na quarta-feira (7), o que não deve acontecer. Segundo ele, a expectativa agora é para que o desbloqueio ocorra até o fim de semana.

“Eu acabei de confirmar que a rodovia segue bloqueada. Nós tínhamos a expectativa de liberar talvez hoje, mas logo percebemos as nuvens carregadas no local do deslizamento. O quarto atracadouro do ferry-boat entrou em operação e isso dá mais vazão aos veículos. Nosso problema hoje, porém, não é a balsa e sim o bloqueio”, explicou.

Temporada de Verão

A duas semanas do início da temporada de verão, o prefeito de Guaratuba ainda demonstrou confiança para o período.