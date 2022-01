Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, registrou entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro 946 casos de diarreia e vômitos. Cerca de 80% do total de atendimentos feitos no Pronto Socorro Municipal foram para atender vítimas do surto desses sintomas.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, no dia 31 foram 205 casos, no dia 1º de janeiro 260, no dia 2 outros 124 casos, no dia 3 mais 197 e no dia 4 de janeiro 160 casos.

Em nota, Gabriel Modesto, secretário da Saúde, confirmou que o aumento súbito de pacientes acarretou em um tempo maior de espera nos atendimentos e, por isso, foi necessário elaborar um Plano de Contingência para resolver a situação. Entre as mudanças feitas, foi aberto no Pronto Socorro um espaço específico para observação dos casos de diarreia e vômitos e soroterapias; o Hospital Municipal passou a atender crianças de 0 a 12 anos, de segunda a sexta feira (em horário comercial) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) começaram a prestar atendimentos aos pacientes de suas áreas de abrangência.

Causa do surto em Guaratuba

Ainda conforme a administração municipal, o surto ocorre em decorrência do aumento da população no litoral nas últimas semanas e não está ligada a qualidade da água oferecida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

O resultados de exames de amostras coletadas dos pacientes que apresentaram os sintomas será analisado para que a Secretaria de Saúde possa determinar, nos próximos dias, qual o tipo de vírus que está circulando assim como a sua fonte.