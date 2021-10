Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), precisa de doações de sangue de qualquer tipo. Nesta segunda-feira (11), todas as 22 unidades da Hemorrede estão funcionando normalmente. Desde o início da pandemia da Covid-19, as coletas têm diminuído e a demanda por sangue em todo o Paraná se mantém.

“Precisamos do apoio da população para que aqueles que se enquadram nos critérios de doação façam o agendamento e doem sangue. Mesmo com a pandemia, outras doenças continuam infectando os paranaenses, os traumas continuam acontecendo e muitas transfusões ainda são necessárias”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários.

“Não há substituto para o sangue. Precisamos continuar salvando vidas. Este é o momento da população se conscientizar, incentivar amigos, familiares, toda doação pode salvar até quatro pessoas, isso é muito importante”, acrescentou Beto Preto.

PARA DOAR– É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade com autorização e presença do responsável legal. Os doadores maiores de 59 anos devem, preferencialmente, permanecer em casa durante a pandemia. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

COVID-19– Pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem fazer doações de sangue normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina: Coranovac/Butantan necessita de prazo de 48 horas após o recebimento e AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, Pfizer/BioNTech e Janssen/Johnson & Johnson pedem o intervalo de sete dias após a imunização.

AGENDAMENTO– O agendamento é online (AQUI) e o atendimento feito com oito pessoas a cada meia hora para evitar aglomerações, com utilização de álcool gel e profissionais que atuam no atendimento devidamente protegidos com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

APLICATIVO– O Hemogram é um aplicativo colaborativo desenvolvido pelo Instituto das Cidades Inteligentes com o objetivo de promover e incentivar a doação de sangue. A intenção é fortalecer o laço entre a população e as organizações de saúde que mantêm os bancos de sangue, os postos de coleta e redes de distribuição vinculados ao Hemepar e está disponível nas plataformas do Google.