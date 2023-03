Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem revelou nas redes sociais que descobriu ser irmão da própria esposa. Ele conta que foi adotado logo quando nasceu e que nunca teve informações sobre seus pais biológicos. A verdade veio à tona após ele realizar exames para doar um rim.

A esposa adoeceu logo depois do nascimento do segundo filho do casal e precisava de um transplante de rim. Ele fez exames para saber se podia doar e se surpreendeu com o resultado dos exames.

“Não sei o que fazer daqui para frente”, desabafou.

Depois de compartilhar a história no Reddit, os usuários deram conselhos. Muitos concordaram que ele devia manter o relacionamento.

“Doe o rim para sua irmã-esposa e continuem sendo ótimos pais para seus filhos”, escreveu um usuário