Um homem, de 31 anos, morreu na manhã deste domingo (26) após se afogar na praia Barra do Saí, em Guaratuba, no litoral paranaense. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima mergulhou em uma faixa que não é protegida por Guarda-Vidas, entre o balneário e Coroados, e só foi localizada após uma hora de buscas.

Os bombeiros utilizaram técnicas de mergulho, moto aquática e até um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) durante as buscas. A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória e os profissionais fizeram manobras para tentar reanimar o homem.

Entretanto, o óbito foi confirmado logo na sequência. A identidade do homem não foi revelada e o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).