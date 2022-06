Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que agonia! Um cachorro estava sendo levado pela correnteza do Rio Pacote, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, quando um verdadeiro herói pulou na água e depois de muito esforço conseguiu resgatar o bichinho.

Nas imagens que circulam na internet desde esta segunda-feira (30), um morador da região pula na água e consegue alcançar o animal.

E graças a coragem do homem, o cão foi retirado com vida e em segurança. (assista abaixo)

Mulher entra em piscinão e salva cachorro de afogamento

Este vídeo faz lembrar o caso da moradora Alessandra Gomes, que entrou num piscinão de contenção de água e salvou um cachorro que também estava se afogando.

O caso aconteceu em São José do Rio Preto (SP), no começo do ano.

Alessandra contou que estava em seu apartamento e ouviu os latidos do animal, que estava preso em galhos secos.

Ela também contou que chegou a ligar para os bombeiros, mas decidiu não esperar tanto.

Quem “flagrou” a ação foi a filha da Alessandra, Beatriz, que estava no momento em que a mãe ouviu os latidos.

Anjo ou heroína? Não importa. Vocês aquecem o nosso coração!

