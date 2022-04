Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os hospitais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Humai e HU-UEPG) agora são referência no atendimento a pessoas em situação de violência. A novidade vem após a pactuação do Protocolo de Fluxos de Atendimento das Pessoas Vítimas de Violência Sexual, entre as equipes técnicas da instituição, Departamento de Serviço Social da UEPG, 3ª Regional de Saúde e secretários de Saúde de 12 municípios dos Campos Gerais.

O diretor-geral do HU, Sinvaldo Baglie, destaca que é preciso combater de forma ampla os casos de violência sexual na sociedade, especialmente nos indivíduos mais vulneráveis. “Quando infelizmente ocorre, advém o sofrimento e o impacto nas questões de saúde. Neste contexto, nossas equipes entram em cena e agora com melhor articulação para atender de forma especializada e humanizada”, ressalta.

O próximo passo a ser tomado pelos grupos serão atividades de formação interna para as equipes dos hospitais – reuniões de articulação com os municípios e com as instituições que atuam na proteção de vítimas de violência, como Conselhos Tutelares, Delegacias, Instituto Médico Legal e Patrulha Maria da Penha. “Esperamos continuar contribuindo nas discussões sobre a violência sexual, com nossas equipes, com os secretários de Saúde, com a Regional de Saúde e Departamento de Serviço Social, para atender a quem precisar”, afirma.