O Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (HDSPR) completa 97 anos nesta sexta-feira, 20 de outubro. Fundado em 1926, a unidade, pertencente ao Governo do Estado, iniciou suas atividades com acolhimento de portadores hanseníase e ao longo das nove décadas foi modificando seu perfil assistencial no atendimento à população

Desde que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) assumiu o hospital, foram realizadas reformas e investimentos em equipamentos e ampliação da equipe técnica. Mas foi em 2019 que novas mudanças e ampliação nas instalações, permitiram o aumento dos atendimentos.

Localizado em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, o HDSPR recebe atualmente mais de 5 mil pessoas por mês para atendimento nas especialidades de dermatologia e angiologia, com um ambulatório de feridas e serviço de estomatoterapia (área que trata feridas agudas e crônicas, fístulas). É referência para 44 municípios pertencentes às Regionais de Saúde de Paranaguá, Curitiba e União da Vitória.

Com uma equipe de 210 profissionais, são realizadas por ano, em média, 23 mil consultas especializadas (dermatologia, vascular, hansenologia), 15 mil consultas em estomatoterapia, 6 mil atendimentos da equipe profissional de reabilitação, 30 mil curativos especiais e mais de 40 mil pequenos procedimentos dermatológicos.

RESIDÊNCIA MÉDICA –Em março de 2023, a unidade implantou o Programa de Residência Médica em Dermatologia, com três vagas, além de mais uma vaga a ser implementada em 2024, todas aprovadas pela Comissão Nacional de Residência Médica do MEC.

“Há dois anos não tínhamos praticamente nenhuma consulta no hospital ofertada aos municípios, nem ambulatório. Hoje, temos capacidade para receber mais de 5 mil pessoas e ainda a possibilidade de aumento para população atendida pelo SUS dos municípios da área de abrangência”, destaca o secretário da Saúde, Beto Preto.

O HDSPR integra a rede estadual de saúde, com atendimento ambulatorial para casos de hanseníase, pênfigo (fogo selvagem), psoríase, eczema, tricologia, onicologia, ulcerações de pele entre outras dermatoses, além da realização

de biópsia e cirurgias plásticas reparadoras.

Com a mudança do caráter assistencial da unidade, notamos um grande salto nas consultas e atendimentos. Os benefícios dessa transformação ajudam a ampliar a oferta de serviços especializados e quem ganha é a população”, afirma o diretor-presidente da Funeas, Marcello Machado.

Além dessas especialidades, também faz consultas de cirurgia vascular e de cardiologia, com equipe multiprofissional em fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocupacional com confecção de palmilhas, curativos especiais e serviço de fototerapia (terapia com luzes artificiais que podem estimular ou inibir a atividade celular).

ATENÇÃO ESPECIALIZADA –De acordo com a diretora-geral da unidade, Maristela Zanella, o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, vem se consolidando como importante ponto de atenção especializada para a população com atendimento qualificado, resolutivo e humanizado. “Está em processo de reestruturação com o incremento de mais serviços na área especializada, alinhados às necessidades assistenciais do Paraná. Estou muito feliz de fazer parte deste processo”, disse a diretora.

COMEMORAÇÃO– Para comemorar a data, a instituição, que é gerida pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), promove uma confraternização dos profissionais, com homenagens a servidores, além de um bolo comemorativo. Na semana, foram realizados o 1º Simpósio de Feridas, um culto ecumênico na Capela São Roque, apresentação do Coro Infantil Gato na Tuba e o plantio simbólico de uma árvore.