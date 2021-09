O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o prefeito de Santo Antônio da Platina, professor Zezão Coelho (Pode) definiram nesta terça-feira, 21, com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, um plano de trabalho para o Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Segundo o prefeito, o terreno onde está localizado o Centro de Hemodinâmica será cedido ao hospital. Os médicos Jorge Garrido e Luciano Dias dos Reis também participaram do encontro.

“Existe uma pendência com relação ao terreno que pertence à APMI. A prefeitura vai elaborar um projeto para o Estado onde vamos fazer a cessão definitiva do terreno para o hospital regional”, explica o prefeito.

Atendimento – Segundo o prefeito, será elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde um plano de trabalho do próprio hospital para os próximos quatro anos. “Assim que a prefeitura oficializar a doação do terreno para o Estado, já vai na justificativa do projeto esse plano de trabalho do governo para os próximos quatro anos”, acrescenta.

O hospital atende Santo Antônio da Platina e outros municípios da região. “É um hospital de referência, que atende pacientes com várias especialidades. Tem um quadro clínico com profissionais competentes e comprometidos. O apoio do Estado é muito importante para atender à demanda regional”, destaca o deputado.

Durante o encontro, o médico Luciano Dias dos Reis entregou um exemplar do livro de sua autoria, Medicina Platinense no Século XX, ao secretário Beto Preto.