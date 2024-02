O município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, inaugurou nesta quinta-feira (1º) o primeiro Quartel de Bombeiro Integrado do Estado. A iniciativa é fruto da lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em novembro de 2023, que institui o programa Bombeiro Integrado no Paraná.

O novo quartel reúne bombeiros militares e agentes da Defesa Civil para ampliar os serviços prestados à região. “Com isso, potencializamos o combate a incêndios, buscas, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares”, destaca o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

O quartel conta com 10 bombeiros militares e 12 agentes da Defesa Civil, que atuam em conjunto sob a supervisão dos bombeiros. Os agentes auxiliam nas missões, como combate a incêndios e atendimentos de emergência.

Benefícios para a região

A mudança para Quartel de Bombeiro Integrado garante mais agilidade e eficiência no atendimento à população, principalmente em casos de acidentes em rodovias. A região também recebeu duas ambulâncias do Siate para auxiliar no atendimento pré-hospitalar.