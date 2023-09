Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A imagem desta idosa acamada de 104 anos, quase inerte, que ficou de pé sozinha depois de várias sessões de fisioterapia, está correndo o mundo pelas redes sociais.

Dona Raimunda, de Teresina, no Piauí, mal saía da cama. Mas o fisioterapeuta Antônio José Gama é do tipo inconformado e insistente. Que bom! Funcionou. A dedicação dele e a determinação dela surtiram efeito.

Depois de muitas sessões, com força e persistência para levantar a idosa, de repente ela se levantou sozinha. “Ser fisioterapeuta é ajudar a alcançar o que antes parecia impossível”, afirmou Antônio José, autor do vídeo que bateu mais de 7 milhões de visualizações no TikTok.

No TikTok, Antônio José, sempre bem-humorado, brinca com a própria insistência.

O vídeo com dona Raimunda foi feito na casa dela mostra o fisioterapeuta ajudando a idosa a se levantar.

No começo, Antônio José tinha de praticamente levantá-la, com o passar do tempo, ela consegue ficar de pé sozinha.

Dona Raimunda parece ainda um pouco insegura, mas fica de pé e sozinha.

Tem muita emoção com a conquista.

O vídeo da idosa ficando de pé graças ao trabalho de Antônio José fez internautas de várias nacionalidades reagirem.

Houve comentários em português, inglês e espanhol.

“Moço, com esse vídeo você deu a confirmação que eu vou fazer fisioterapia, obrigado”, escreveu uma seguidora.

Outra se lembrou da própria história: “Lembrei quando era mais nova fazia isso com meu avô pois ajudava. Hoje ele está falecido e, eu no segundo semestre de fisioterapia”.

“Que lindo e que Deus o abençoe”, ressaltou uma internauta em espanhol. “Parabéns pelo trabalho”, disse um seguidor em inglês.

