O Instituto Federal do Paraná – campus Jacarezinho – realizará Sorteio Público para vagas remanescentes dos cursos de graduação em Química (licenciatura) e Engenharia de Controle e Automação. Ao todo são 58 vagas para cursos superiores: 27 para Engenharia e 31 vagas para Química.

Os interessados em participar do Sorteio Público poderão se inscrever por meio do link https://forms.gle/RUEUhFEz3Lg8NLrC8, a partir do próximo dia 3 até dia 9 de setembro. A realização do Sorteio Público das vagas acontecerá dia 15 de setembro, às 18 horas e 30 minutos.

O curso de Engenharia de Controle e Automação acontece nos períodos vespertino e noturno. Já o curso de licenciatura em Química acontece no período noturno, ambos no campus Jacarezinho.