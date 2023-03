Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Carlópolis está realizando melhorias na Ilha do Ponciano. Desde o início do mês o espaço encontra fechado em virtude das obras terem chegado até o trecho da entrada e não ter outro ponto de acesso.

O prefeito Hiroshi Kubo explica que em breve um local público, limpo, bonito e organizado para as pessoas caminharem, passar uma tarde com sua família, uma atividade física e tudo com acesso liberado.

“A Ilha vai se tornar naquilo que todos sonhamos, com mais opções de lazer, mais segurança, conforto, organização e beleza. Aos poucos estamos dando dignidade à nossa gente, estruturando as principais áreas como a saúde, educação, infraestrutura, lazer, entre outras”, finaliza Hiroshi Kubo.