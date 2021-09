Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo publicado nas redes sociais gerou revolta entre internautas. A imagem mostra um homem carregando a avó, de 102 anos, no colo, porque, segundo ele, os servidores da UBS 3, no Recanto das Emas, se recusaram a aplicar a dose de reforço dentro do carro.

“O posto não me deixou entrar com minha avó para vacinar. Disse que não era drive-thru”, revoltou-se o homem na gravação. “A primeira dose e a segunda ela conseguiu tomar no carro, no estacionamento”, contou o servidor público Erick Farias, 34 anos.