Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Moradores dos bairros Roberto Rennó e Vitória Régia, em Santo Antônio da Platina/PR, sofreram com as consequências de um incêndio ambiental registrado em uma propriedade rural nas imediações, que pôde ser observado à distância.

Uma cortina densa de fumaça tomou conta dos bairros, obrigando os moradores a deixarem as suas casas para evitar problemas respiratórios.

“Não aguentamos mais conviver com essa situação das queimadas ambientais provocadas por pessoas ateiam fogo para limpar quintais e áreas rurais. Somos obrigados a deixar as nossas casas por causa da quantidade de fumaça que provoca graves problemas de saúde aos moradores e aos animais. Muitas pessoas saem para trabalhar e infelizmente não conseguem proteger seus animais de estimação em situações como a de hoje. As consequências desses irresponsáveis são graves e eles precisam ser responsabilizados”, cobra uma moradora que pediu anonimato.

Atear fogo, mesmo que em quintais e terrenos para limpeza da área, é crime ambiental. Você pode colaborar denunciando por meio dos telefones (43) 3558-2026, 190 e 193.