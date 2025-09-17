Um incêndio em vegetação atingiu o Morro do Sabão, em Santo Antônio da Platina, no início da noite desta terça-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente cinco mil metros quadrados foram queimados. O fogo começou por volta das 19h, em um ponto usado irregularmente como descarte de lixo, às margens da rodovia PR-092.

Contribuição do clima seco para incêndios ambientais

As condições climáticas da região, com tempo seco e baixa umidade do ar, favoreceram a propagação das chamas. Situações como essa têm se tornado cada vez mais frequentes, gerando prejuízos ambientais e impactos diretos na saúde da população, como problemas respiratórios.

Local usado para descarte de lixo agravou a situação

De acordo com o jornalista Juninho Queiroz, o fogo teve origem em uma área já conhecida pela população como ponto de despejo irregular de resíduos. Além de afetar a vegetação, o acúmulo de lixo potencializa a ocorrência de novos incêndios, exigindo mais atenção das autoridades locais.

Crime ambiental e riscos à saúde

O incêndio em áreas de vegetação é crime ambiental, sujeito a penalidades previstas na legislação brasileira. Além dos danos à fauna e flora, essas ocorrências afetam diretamente a qualidade do ar, aumentando casos de alergias, crises de asma e outras doenças respiratórias.

Orientação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta; queimadas não devem ser realizadas em hipótese alguma. Além de provocar destruição ambiental, elas colocam em risco comunidades vizinhas e motoristas que trafegam pela região, devido à fumaça densa nas rodovias.