Lojas e supermercados já estão com os lançamentos para a Páscoa, que será celebrada em 9 de abril. Este será o primeiro ano do feriado sem restrições no comércio desde o início da pandemia de Covid-19. Com recorde de novos produtos, a indústria espera superar as 10 mil toneladas de chocolate produzidas no ano passado.

De acordo com a da Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas), são 440 itens oferecidos pelas empresas associadas à entidade para a data em 2023, entre eles, 163 lançamentos, com diferentes formatos, tamanhos, intensidades e percentuais de cacau, além dos sem lactose e gordura, um aumento de 9% de novos produtos.

Em relação a 2022, a indústria registrou mais de 10 mil toneladas de ovos e itens de Páscoa, o que demonstra um crescimento de 13% na produção quando comparado ao ano anterior.

“A diferença deste ano em relação a 2022 é que esta vai ser a primeira Páscoa desde o início da pandemia em que vão poder ser comercializados os produtos sem qualquer restrição. Em 2020, a restrição foi total, em 2021, teve um pouco menos, mas, até o ano passado, ainda tinha alguns reflexos disso. Agora as pessoas devem ir mais às compras presenciais, o que é importante para o setor, porque as pessoas costumam comprar chocolate por impulso”, afirma Ubiracy Fonsêca, presidente da Abicab.

De acordo com ele, as indústrias se preparam com antecedência para garantir que os consumidores tenham acesso aos produtos e mantenham as tradições da data.

“A previsão para 2023 é de crescimento, mas não temos como precisar, fazer uma previsão, porque a informação sobre quanto cada fábrica está aumentando em sua produção é estratégica, elas não abrem por causa da concorrência. Posso destacar a quantidade de lançamentos, inclusive os voltados para nichos de mercado, por exemplo, sem lactose, sem gordura. Cada empresa tem seu catálogo”, explica Fonsêca.

Trabalho temporário

Mapeamento realizado pela consultoria KPMG mostrou que a data sazonal gerou 7,9 mil vagas de trabalho temporário. A pesquisa representa os dados dos associados e ressalta que esses empregos diretos e indiretos, que correspondem aos novos trabalhadores contratados para atuar nas fábricas e pontos de venda, respectivamente, começaram a movimentar a indústria com antecedência para atender à demanda.

Segundo Ubiracy Fonsêca, o número de contratações é um dos motivos que indicam que o feriado terá impacto positivo na economia. “Este ano, temos três motivos para ter uma excelente Páscoa. O crescimento da produção no ano passado, de 13% na comparação, o fato de já estarem no mercado 440 itens, sendo 163 lançamentos, e a contratação de quase 8 mil temporários”, avalia o presidente da Abicab.

Fonsêca destaca que a principal data para o setor de chocolates é também uma festa muito importante no país, por conta da confraternização entre as famílias, e um bom momento para o mercado. “A Páscoa do Brasil é uma das maiores do mundo, estamos entre os 5 maiores consumidores de ovos do mundo”, afirma.