A quantidade de escorpiões que apareceram no Cemitério de Paranavaí depois de uma chuvarada que alagou o local assustou moradores. Veja o vídeo logo abaixo.

Nas imagens é possível ver vários escorpiões nos túmulos. Dezenas deles apareceram depois que a água baixou. “O cemitério está lotado, lotado. Olha o tamanho desse escorpião!”, narrou o morador no vídeo.

Paranavaí foi atingida por uma forte e rápida chuva que deixou estragos na cidade. Segundo o Simepar, choveu em torno de 50 milímetros de chuva em um intervalo de uma hora.

Veja o vídeo:

O morador registrou a quantidade de escorpiões sobre os túmulos. (Vídeo: Reprodução/WhatsApp RICtv Maringá)

Em nota, a Prefeitura de Paranavaí disse que: “O cemitério é o ambiente propício para a propagação dos escorpiões. Eles são animais peçonhentos, predadores naturais das baratas, de hábitos noturnos, que saem de seus abrigos apenas para caçar alimento. Estamos trabalhando junto com as equipes de Infraestrutura do município para minimizar os problemas com esses animais peçonhentos no cemitério. A orientação da Vigilância é para que todos que forem fazer visitas no cemitério tomem alguns cuidados básicos, como usar sapatos fechados, calça comprida e não levar alimentos que possam atrair baratas.”