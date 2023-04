Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O concurso da Polícia Científica do Paraná, que deve contratar 16 novos agentes auxiliares, prorrogou as inscrições para o dia 10 de abril. São oito vagas para auxiliares de perícia e oito para auxiliares de necropsia, em diversas regiões do estado.

A carga horária é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 4.323,44, com auxílio-alimentação de R$ 600,00. A prova está agendada para 7 de maio, nas cidades de Curitiba, Cascavel e Londrina.

Para se inscrever, o candidato deve ter ensino médio completo, acrescido de curso de nível técnico, e pagar a taxa de R$ 120. O concurso compreende sete etapas, incluindo prova objetiva, redação, teste de aptidão física, avaliação psicológica, visita técnica, investigação social, avaliação de títulos e avaliação médica.