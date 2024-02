A Assembleia Legislativa do Paraná prorrogou para quinta-feira (15), o prazo de inscrições para o concurso público promovido pelo Poder Legislativo.

As inscrições devem ser realizadas até às 16h00 do dia 15, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização da prova. Os valores das taxas de inscrição são R$ 220, R$ 150 e R$ 110, dependendo do cargo a que o candidato irá concorrer.

As provas serão realizadas no dia 7 de abril e os salários variam entre R$ 4,9 mil e R$ 33 mil.

O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia.