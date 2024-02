Foram distribuídos 40 prêmios de R$ 5 mil entre entidades sociais de 26 cidades do Paraná no último sorteio do Nota Paraná, na semana passada.

As instituições sociais premiadas são de Alvorada do Sul, Braganey, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Curitiba (6 instituições sorteadas), Foz do Iguaçu (2), Francisco Beltrão, Guairacá, Guarapuava, Imbituva, Lindoeste, Loanda, Londrina (2), Mandaguaçu, Maringá (2), Matinhos, Piraquara, Pitanga, Ponta Grossa (2), Rondon, São José dos Pinhais, Sarandi, Tamarana, Toledo e União da Vitória.

Atualmente, o Nota Paraná conta com 1.748 instituições sociais cadastradas. Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informa seu CPF.