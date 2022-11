Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O surgimento de luzes no céu de Porto Alegre intrigou pilotos e controladores de voo na noite desse sábado (5/11). Apesar de parecer com a iluminação de uma aeronave, equipes do Aeroporto Salgado Filho afirmam que não havia nenhum outro avião na região no momento.

O caso foi registrado pela Central de Controle do aeroporto por volta de 23h. Em vídeo, o diálogos entre os comandantes e a controladora de tráfego aéreo é detalhado.

