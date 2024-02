Nesta quarta-feira (21), vence o prazo para pagar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 para veículos com placas terminadas em 5 e 6. De acordo com a Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual, o prazo é para quem optou pelo parcelamento em cinco vezes, sem a incidência de juros.

Segundo a Fazenda, assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de recolhimento (GR-PR) não são enviadas pelos correios. A Fazenda e a Receita também não encaminham boletos por e-mail nem aplicativos de mensagens.

Os contribuintes do Paraná devem gerá-las para pagamento por meio dos canais oficiais, como o Portal IPVA, os aplicativos Serviços Rápidos, da Receita Estadual, e Detran Inteligente, disponíveis para Android e iOS, ou Portal de Pagamentos de Tributos.

Veja o calendário da segunda parcela do IPVA 2024:

Final de placa / Data: