Ação Social Guardiões do Asfalto no dia 20/11 à partir das 15hs00.

Teremos “som ao vivo”!

Estaremos recebendo as doações de caixas de leite que serão destinadas ao Asilo São Vicente de Paulo de Jacarezinho.

Venham participar conosco e fazer o bem aos que necessitam!

O Uso de Máscara será obrigatório.