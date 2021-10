Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Caravana Requião tem movimentado o cenário político paranaense desde o mês passado, quando foi lançada em Francisco Beltrão. Em sua passagem por Jacarezinho, no início do mês, o ex-senador e governador do Paraná, Roberto Requião demonstrou ter fôlego para correr o Estado. Chamou a atenção também a presença do coordenador do movimento, deputado Arilson Chiorato (PT), que tem organizado o roteiro e estruturado, ao lado de Requião, as principais pautas dos encontros.

Arilson, que esteve no CAT (Conjunto Amadores de Teatro), avalia que Caravana Requião tem uma missão muito simples nesse momento: “levar esperança para as pessoas”. “O Requião é sinônimo de esperança, sim, de empregos, de serviços públicos de qualidade, de políticas públicas de verdade e de valorização do ser humano”, defende o deputado e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT).

O deputado Arilson, avalia que a Caravana repetiu no Norte Pioneiro o sucesso do Sudoeste. “Em Jacarezinho, mais uma vez, fomos muito bem recebidos e aproveitamos para ouvir o anseio das pessoas, que estão cansadas de um governo que tem, entre as principais preocupações, atender o mercado econômico, não desagradar os acionistas na bolsa de valores nem os amigos do ‘clube do vinho’”, comenta.

Movimento Plural

Para Arilson, a Caravana Requião é um movimento plural e suprapartidário, que surgiu em fevereiro deste ano de forma on-line. “Com o nome de Geringonça, realizamos vários encontros virtuais, que aproveitamos para interagir com pessoas de todo o Paraná. Agora, com o avanço da vacina e redução de casos de Covid-19, estamos percorrendo as principais cidades paranaenses”, afirma.

O objetivo, segundo Arilson, é ouvir a população e somar forças para a reconstrução de Paraná mais humano. “É a chance de fazer um Paraná mais próspero, com empregos e serviços públicos de qualidade e valorização do ser humano. Não podemos continuar com essa política que prioriza o lucro de poucos enquanto a maioria agoniza para pagar água e luz. Isso não é um governo justo. Estamos com o Requião porque queremos e acreditamos numa administração que priorize o povo de verdade”, ressalta.

Ponta Grossa

A próxima parada da Caravana Requião acontece no dia 23 de outubro em Ponta Grossa. O encontro será no Sindicato dos Metalúrgicos de Ponta Grossa e Região, às 9h30.