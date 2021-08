Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho e o Senai deram início hoje (segunda-feira, 23) às aulas do curso de Eletricidade Básica Residencial. O objetivo da iniciativa é capacitar a mão de obra existente no município para atender as demandas de mercado.

O curso, gratuito aos participantes, tem carga de 40 horas e oferece um amplo conhecimento do tema abordado, além de um diploma emitido pelo Senai, que é muito bem avaliado em todo o território brasileiro.

Este é o primeiro dos quatro cursos que a parceria entre o município de Jacarezinho e o Senai vai proporcionar gratuitamente aos cidadãos. Na sequencia terão início os cursos de Instalação de Alarmes CFTV e Porteiro Eletrônico, Eletricidade Industrial e Auxiliar Administrativo.