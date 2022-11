Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Município teve Sala do Empreendedor e Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas premiados no evento

Jacarezinho foi um dos destaques na solenidade de premiação estadual do Sebrae, em evento realizado esta semana em Foz do Iguaçu, ao receber dois prêmios e representar o Norte Pioneiro em uma terceira premiação.

Pelas ações desenvolvidas, a Sala do Empreendedor de Jacarezinho recebeu o Selo Bronze, enquanto o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas obteve Selo Prata.

Além disso, Jacarezinho representou, no evento, o Comitê Territorial da Melhoria do Ambiente de Negócios do Norte Pioneiro, que recebeu Selo Ouro, em nome de 24 municípios do Norte Pioneiro que integram a iniciativa (são eles: Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz).

No evento o município foi representado pelo chefe de Gabinete, Willian Ferreira, pelo secretário municipal de Administração, Jaílton de Paula, e pelo secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima.

LEGENDA: Representantes de Jacarezinho em premiação estadual do Sebrae