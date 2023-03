Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A administração municipal de Jacarezinho está realizando uma licitação para aquisição de cartuchos e toners para impressoras, visando garantir a eficiência e qualidade nos serviços prestados pelos órgãos públicos municipais. O processo licitatório, n.° 721/2023, é conduzido por meio do Pregão Eletrônico nº 11/2023, do tipo Menor Preço por Item, com valor máximo de R$ 667.638,03 (seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e três centavos).

Além de promover a modernização e agilidade nos serviços oferecidos, a licitação pretende também a participação de empresas locais no processo de aquisição dos produtos.

Ao direcionar as compras às micro e pequenas empresas da região, a administração municipal busca incentivar o desenvolvimento econômico local, gerando oportunidades de emprego e renda para a população.

O Secretário Municipal de Administração, Jailton Aparecido de Paula, reforça a importância do processo licitatório e da participação das empresas locais na construção de um município mais desenvolvido e próspero. “Estamos elaborando editais específicos para viabilizar a participação das micro e pequenas empresas locais nas licitações, com o objetivo de internalizar os recursos no próprio Município.

A licitação para aquisição dos cartuchos e toners para impressoras é um meio de garantir a transparência nos procedimentos, e a qualidade dos serviços públicos municipais, além de promover o crescimento econômico local”, argumenta o Secretário. “Estamos seguindo as orientações do Prefeito Marcelo Palhares, bem como do Comitê Gestor da Microempresa, procurando formas de garantir que outras compras da Prefeitura sejam realizadas o máximo possível dentro do Município”, conclui.

Serviço

Os interessados em participar do processo licitatório podem acessar o Edital de Licitação no site do município http://jacarezinho.pr.gov.br, ou solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, através do e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) ou telefone (43) 3911-3018. O prazo para o recebimento das propostas se encerra no dia 17 de março de 2023, às 08:00 horas, e a sessão de disputa de preços será iniciada às 09:00 horas do mesmo dia.

Fornecedores também podem se cadastrar e ficarem informados sobre as compras governamentais em

https://jacarezinho.pr.gov.br/pagina/1763_Cadastro-de-Fornecedor.html.