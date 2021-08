A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho está investindo mais de R$ 2,3 milhões em reformas das escolas municipais e na aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede pública municipal. Os editais das licitações foram publicados no Diário Oficial do Município e estão disponíveis no site da Prefeitura, no endereço www.jacarezinho.pr.gov.br.

Serão reformadas as escolas Silvestre Marques, Renato Azzolini, Alice Otênio, Vera Cecília Lamin, Raio de Sol, Arlindo Bessa, João de Aguiar e Ruth Pimentel Rocha, totalizando R$ 585 mil.

Com a aquisição de uniformes escolares estão sendo investidos R$ 1,48 milhão pela administração municipal. Todos os alunos da rede municipal de ensino de Jacarezinho receberão um dos 4,5 mil kits contendo camiseta manga curta, camiseta manga longa, regata, bermuda, calça, short-saia, jaqueta, mochila e estojo.

“São mais de 2,34 milhões em atenção à Educação, e teremos ainda muitos investimentos. Queremos que nossos alunos sejam os mais bem preparados da região, e para isso não mediremos esforços”, diz o prefeito Marcelo Palhares (PSD). “Vamos garantir que todos nossos alunos tenham condições igualitárias de vestimenta para frequentar a escola no retorno das aulas presenciais”, destaca o Prefeito. A Secretaria Municipal de Educação é comandada pela atual vice-prefeita de Jacarezinho, Patrícia Martoni, professora e ex-diretora escolar no Município.

Transporte de alunos

Recentemente a Secretaria recebeu um ônibus zero km do Governo do Estado, e aplicou R$ 142 mil na reforma dos ônibus escolares. Além disso, a Secretaria abriu edital para contratação de empresas terceirizadas para transporte dos alunos da Zona Rural, no valor máximo de R$ 272,5 mil. Com os R$ 295 mil da licitação realizada em maio para a mesma finalidade, estão sendo aplicados, no total, R$ 567 mil em transporte escolar terceirizado neste ano.