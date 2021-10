Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dia 2 de novembro é o Dia de Finados, data em que se reverenciam as pessoas que já deixaram este plano. E para que todos tenham as condições ideais de visitar os túmulos de parentes e amigos, a Secretaria Municipal de Administração de Jacarezinho solicita a toda população que, em caso de necessidade, proceda a reformas no máximo até o dia 22 de outubro.

“Nós, da Prefeitura, necessitamos de um prazo de 10 dias para efetuar uma limpeza geral no Cemitério, a fim de bem recepcionar a todos e melhor atender à população no Dia de Finados”, justifica o secretário Jaílton Isac de Paula. “Depois do feriado a situação volta à normalidade”, completa.

O 2 de novembro, um dia após o Dia de Todos os Santos, foi decidido como data anual para homenagem aos falecidos. No 1º de novembro, a intenção era rezar por aqueles que cometeram pecados em vida e foram perdoados. Por isso, seguiam para a vida eterna em estado de graça. Quase todas as religiões, desde a pré-história, contam com um dia específico dedicado à memória dos mortos.