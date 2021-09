Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imprevisto atrasa reparo na Avenida

Os reparos iniciados no dia 10 (sexta-feira), na Avenida Manoel Ribas, entre a Getúlio Vargas e a Rua Paraná, tiveram um atraso causado pelo rompimento da tubulação de água no trecho. Com isso, foi necessário acionar a Sanepar para efetuar o conserto. “Nossa intenção era concluir o serviço na segunda-feira (dia 13), mas o rompimento da tubulação obrigou à retirada de material da base. Depois veio a chuva, e teremos que esperar o tempo firmar para não corrermos o risco de perder o material asfáltico (CBUQ)”, explica o secretário municipal de Conservação Urbana, Fabiano Possetti Neia.

Os reparos iniciados na Avenida foram bem recebidos pela população, que entendeu sua necessidade de sua execução. Agora começa a haver reclamações pela interrupção do tráfego de veículos. “Por isso estamos prestando esses esclarecimentos, pois o atraso se deve a fatos que não dependem apenas de nossa vontade”, esclarece o secretário, que pede um pouquinho mais de paciência à população. “Podem confiar que vamos fazer um trabalho bem feito, como todos merecem”, conclui Fabiano.