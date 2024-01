AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

Estão em andamento as obras de construção do Ambulatório Médico de Especialidades – AME, nas proximidades do trevo da PR-431 e Rua São Paulo, no Jardim Scylla Peixoto.

Também está sendo construído o acesso ao local, que prevê a pavimentação asfáltica da rua, bem como uma rotatória de contorno e retorno de veículos.

Essas obras são fruto de um convênio entre a Prefeitura de Jacarezinho e a Secretaria de Estado da Saúde, que deve ultrapassar a cifra de R$ 23 milhões em investimentos.

Depois de pronta a edificação, o espaço será gerido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro – Cisnorpi, cujo presidente é o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD).