O município de Jacarezinho recebeu nessa sexta-feira, 29, cinco veículos para a área da saúde pública. A entrega oficial aconteceu com a presença do governador Ratinho Júnior, o Secretário Estadual de Saúde Beto Preto, o diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento, o prefeito Marcelo Palhares, o deputado federal Pedro Lupion e os deputados estaduais Mauro Morais e Romanelli.

O prefeito Marcelo Palhares explicou que os veículos irão auxiliar as equipes que fazem as visitas domiciliar e realizam a verificação a diabetes, a hipertensão, colocando em dia as orientações de saúde, acompanhando a saúde mental, deixando a assistência perto das pessoas.

“Quero agradecer ao Governo do Estado por estes cinco veículos. Eles foram doados e ficarão de forma definitiva para os trabalhos das equipes na área da saúde”, destaca Palhares.

O diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento explica que o automóvel é um veículo modelo Gol, da Volkswagen, com motor 1.0, ar- condicionado, direção hidráulica e quatro portas