Sete agências da Receita Federal em cidades paranaenses terão as operações suspensas a partir desta sexta-feira (1º). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta (30) e prevê a paralisação das atividades de outras cinco agências em Santa Catarina.

Entre os fatores que determinaram a suspensão das agências estão a falta de servidores e a redução no número de atendimentos presenciais. As pessoas que tinham agendamento marcado serão direcionadas para outras sedes da Receita Federal. Confira as cidades que terão as atividades suspensas a partir de sexta (1°):

Campo Mourão

Cianorte

Cornélio Procópio

Ibaiti

Irati

Jacarezinho

União da Vitória

Em Santa Catarina as agências que param de funcionar são das cidades de: São Miguel do Oeste, Concórdia, Rio do Sul, Araranguá e Xanxerê.