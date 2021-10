O boletim epidemiológico da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho traz 10 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (19).

No informe constam ainda registros de 106 exames que testaram negativo para Covid-19 e quatro pacientes recuperados do vírus. Os casos ativos subiram para 31.

Jacarezinho contabiliza 6.684 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com 109 mortes desde então.