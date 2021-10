Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O boletim epidemiológico da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho desta sexta-feira (29) traz 12 novos casos de Covid-19 confirmado entre moradores locais.

A atualização do informe tem ainda 30 casos descartados e 10 pacientes recuperados. Desta forma são 36 casos ativos no momento, com dois deles hospitalizados.

Jacarezinho contabiliza o total de 6.768 casos de Covid-19 desde o começo da pandemia, com 109 mortes.