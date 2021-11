Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O boletim epidemiológico da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho traz mais seis casos de Covid-19 nesta segunda-feira (08).

A atualização do informe mostra nove exames que testaram negativo para o vírus e seis pacientes recuperados. Agora são 44 casos ativos, com deles internados.

Jacarezinho soma 6.857 casos de Covid-19 desde o começo da pandemia, com 109 mortes.