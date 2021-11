Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho confirmou a morte de mais uma pessoa por Covid-19 nesta quarta-feira (10). Trata-se de uma idosa que estava há vários dias internada no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Entretanto, como o óbito ainda não havia sido comunicado oficialmente até o fechamento do boletim epidemiológico, o informe do dia ainda não tem a morte computada nas estatísticas da Covid-19.

Este foi o óbito de número 110 por Covid-19 em Jacarezinho desde o começo da pandemia. No dia também houve cinco novos casos, agora em um cenário de 6.880 registros da doença desde o começo da pandemia, e 12 pacientes recuperados, ficando no momento 47 casos ativos, sendo que dois estão hospitalizados – dados estes já levando em consideração a morte citada.