Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho receberá em breve a instalação de duas unidades da empresa Pipeline Piscinas, em áreas cedidas pela prefeitura.

A estimativa é que as unidades, juntas, gerem inicialmente 65 empregos diretos. A previsão é de conclusão da instalação ainda neste semestre.

A negociação com a empresa acontece desde o ano passado e foi recentemente concluída. “Estamos em diálogo constante com empresários, fazendo visitas, oferecendo facilidades, dentro do que a lei nos permite, e buscando investimentos para nosso município. Tenho certeza que virão outras pela frente”, projeta o prefeito Marcelo Palhares.