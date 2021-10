Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 05/12/2021 (Domingo), às 12:00h, o Rotary Club, promove a Tradicional Costela de Chão, em prol a CADD e COFADD, com apoio do Grupo Matheus 25.

A Costelada será realizada no Rotary Club na cidade de Jacarezinho, Rua Antônio Lemos, n. 1073, Centro .

O evento será presencial com show ao vivo Neusinha Brás e Day Domingues.