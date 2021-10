Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho obteve autorização para o prosseguimento de três convênios, cujo valor total é de R$ 1,155 mil. Com essas contratações de repasses, o prefeito Marcelo Palhares (PSD) deverá encaminhar à Câmara Municipal, ainda esta semana, projetos de lei solicitando a inclusão dos recursos no Orçamento Anual do Município, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. “É o rito burocrático, e acreditamos que os vereadores, uma vez mais, nos ajudarão a agilizar os procedimentos, para que, aprovados os projetos, possam ir rapidamente à licitação”, explica o Chefe do Poder Executivo.

Segundo Palhares, algumas pessoas entendem que, quando um recurso é anunciado, ele já está na conta bancária da Prefeitura para ser gasto. “Não é assim. É um processo longo desde as conversas com os deputados, obtenção das emendas, que depois passam por assinaturas de convênios, autorizações legislativas, projetos executivos das obras, aprovações para finalmente chegar à etapa da licitação. Somente depois disso é que as obras são contratadas e iniciadas, cada etapa dessas consome um tempo precioso”, argumenta Palhares, que lembra que há vários outros projetos na iminência de terem os convênios, ou contratos de repasse, assinados.

Avenida Getúlio Vargas e Professor Rodrigo

Um dos convênios aprovados, conquistado no mês de maio de 2021, quando uma comitiva liderada pelo prefeito Marcelo Palhares esteve em Brasília, vai viabilizar a drenagem e pavimentação de um trecho da Avenida Getúlio Vargas, entre o Colégio Imaculada Conceição e a nova loja do Grupo Molini’s, que deverá ser inaugurada no final do ano, e o final da Rua Professor Rodrigo, entre o Jardim Cabral e o Parque Bela Vista. Na Getúlio Vargas são aproximadamente 4 mil m² de área a ser pavimentada, enquanto na Professor Rodrigo são cerca de 2 mil m², ou 230 m lineares. “Devemos licitar os dois trechos até o final do ano, e agradecemos muito ao deputado federal Pedro Lupion (União pelo Brasil), que foi o autor da emenda que viabilizou os recursos”, reconhece o prefeito. “O Lupion é um deputado muito atuante, e tem nos ajudado bastante na Câmara Federal. Tem sido nosso companheiro há muito tempo, e beneficiado muito o município de Jacarezinho com o envio de recursos”, elogia Palhares. Somente para estas obras o valor aplicado será de R$ 675 mil.

Outras obras

Também foram aprovados os convênios para obras no campo de futebol da Vila Maria, localizado no final da Rua Iguaçu, próximo ao Morro das Telecomunicações. A praça esportiva vai receber melhorias, como alambrados, sanitários e vestiários. Nesta obra serão investidos R$ 240 mil, obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Ênio Verri (PT). “Esporte é uma de nossas prioridades, e ficamos muito felizes em poder investir nesse setor, proporcionando melhores condições para a prática de atividades esportivas e recreativas aos moradores”, comemora Palhares.

Para fechar o trio de convênios aprovados, serão construídas duas novas pontes, sendo uma na estrada do Japão, no bairro rural do Monjolinho, e outra no Bairro Dourado, cujo valor investido será de R$ 240 mil. Os recursos foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu (PT). “Agradecemos aos dois deputados que atenderam a pedidos dos vereadores do Partido, e vamos incluir essas pontes em nosso Programa de Manutenção de Estradas Rurais, que tem tido grande impulso em nossa gestão”, conclui o prefeito de Jacarezinho.