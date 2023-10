Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) levaram diversas atividades a Maringá, Marialva, Marilena, Nova Londrina, Terra Rica, Paranavaí, Porto Rico e São Pedro do Paraná, todos no Noroeste do Paraná, neste final de semana. Ao todo, a etapa, que começou no sábado (23), contemplou 47 diferentes ações nos municípios. Essa etapa ficou conhecida como Corredores das Águas.

Em Terra Rica, a equipe Adrenalina Motoshow, da cidade de Campinas, em São Paulo, levou ao público uma apresentação da modalidade de wheeling (acrobacias de veículos), em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Solettão.

A cidade também recebeu o beach tennis. Um dos destaques foi a parceria entre pai e filho. Adriano Kello (42) e o filho Adrian Oliveira Ferreira (13) chamaram a atenção dos participantes pela performance e desempenho em quadra: eles ficaram em terceiro lugar na categoria Masculino “C”. Empresário em Santa Fé no ramo de fotografia, Adriano conta que esta é a segunda vez que disputa uma competição. “É um jogo dinâmico, social e agradável. O clima para jogar beach é sensacional, parece que estamos na praia, além de ser um esporte para toda a família”, enfatiza.

Em São Pedro do Paraná, os moradores e turistas que passavam o fim de semana na cidade participaram da oficina de stand up paddle nas águas do Rio Paraná. O evento, aberto para toda a população, teve como objetivo fortalecer a coordenação motora e o equilíbrio, além de proporcionar contato direto com a natureza. As aulas foram ministradas por instrutores habilitados.

Além disso, o Rio Paraná recebeu o Campeonato Paranaense de Natação em Águas Abertas, que levou até o Porto São José 80 competidores de várias cidades. A prova aconteceu pelo segundo ano consecutivo na cidade.

Os nadadores tiveram pela frente o desafio de vencerem a forte correnteza do rio. O título dos 1.500 metros no masculino ficou com o atleta Carlos Alfredo. Já no feminino o troféu foi para a nadadora Ligia Maria, que fez os 1.500 metros em 25m32s.

Já nos 750 metros, com disputa mista, o troféu foi para a atleta Daniela Eloy, que fez o percurso em 15m11s, à frente de Paulo Aurélio, com o tempo de 15m18s.

A cidade de Porto Rico, às margens do Rio Paraná, recebeu os Jogos de Aventura e Natureza pelo segundo ano consecutivo. Este ano, a novidade foi uma etapa do Campeonato Paranaense de Handebol de Praia. Ao todo, 18 equipes (10 masculinas e 8 femininas) disputaram o título. No masculino, o lugar mais alto no pódio ficou com a equipe de Paranaguá, que venceu Paranavaí. Já no feminino o troféu foi para a cidade de Maringá, que venceu Entre Rios, em uma partida bem disputada. Os jogos foram realizados no Complexo Esportivo do bairro Riviera.

No último dia, Marialva recebeu os competidores do balonismo, que exibiram a classe de seus balões no Parque da Uva, e logo em seguida saíram para um passeio nos céus da cidade. Marialva também recebeu o Encontro de Veteranos de Motocross, com participação de vários motociclistas da região, que também aproveitaram o momento para uma apresentação de off-road ao público.

Em Maringá, o destaque ficou com o Campeonato Paranaense de BMX Freestyle, na praça Miguel de Oliveira. Os vencedores foram Louise Kauanny Folmann Frey (iniciante feminino), Ignácio René Senger (iniciante masculino), Alexandre Gomes (amador), Gleison Félix (grand master) e Edinho (master). No domingo, na Copa Internacional de BMX Freestyle, o vencedor foi a bolsista do Geração Olímpica e Paralímpica Eduarda Bordignon, já convocada para disputar o Pan-Americano pela seleção brasileira – o torneio tem início no dia 20 de outubro.

JOGOS – Os Jogos de Aventura e Natureza foram organizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com apoio da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e da Secretaria de Cultura, além da colaboração das prefeituras municipais e das federações esportivas de cada modalidade. A próxima etapa será em Angra Doce: Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Tomazina e Tibagi.