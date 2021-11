Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Faleceu na noite de segunda-feira (22), em Cianorte/PR, aos 46 anos, o jornalista Marco Antônio de Souza Martins. Com passagens pelos jornais Gazeta do Povo, Tribuna do Vale e atualmente na Tribuna de Cianorte, Marcão, como era carinhosamente chamado pelos amigos, foi diagnosticado recentemente com insuficiência renal crônica e sofreu uma parada cardíaca.

Em sua passagem pela Tribuna do Vale, em Santo Antônio da Platina, como editor do jornal, Marcão fez vários amigos dentro e fora da Redação e também teve alguns dissabores, mas por lutar contra injustiças e arbitrariedades. Foi no jornal que Marcão também descobriu um câncer linfático e se curou da doença.

Na Tribuna do Vale, Marcão construiu um seleto time de jornalistas com a missão de levar diariamente aos leitores do Norte Pioneiro paranaense as principais notícias da região, provocando debates que refletem direta e indiretamente na vida das pessoas. Da Redação do jornal saíram grandes profissionais, que certamente levam consigo um pouquinho da sagacidade e intelectualidade do jornalista Marco Martins.

O corpo de Marco Martins foi velado no Memorial Prestar, em Goioerê/PR, e sepultado às 17h no cemitério da cidade. Ele deixa duas filhas: Ana Carolina e Laura. Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte do jornalista.