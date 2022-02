Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem de 26 anos, moradora de Votorantin (SP), viu o sonho de se casar se transformar em pesadelo a seis dias da cerimônia. É que, pelo WhatsApp, Katia Lourencia de Lima soube que o noivo havia desistido de se casar com ela. Não bastasse, a jovem também descobriu que ele levou a moto dela, sem falar nas dívidas de cartões de crédito que somam cerca de R$ 30 mil. A noiva prestou queixa à polícia contra o agora ex.

Ao portal G1, Katia contou que ele mandou mensagem dizendo que não iria mais casar. “Ele simplesmente foi embora, sem falar aonde estava minha moto e falando que ia pra Minas Gerais onde o pai dele mora. Mas ele acabou nem indo. Estou me sentindo enganada, principalmente, e triste porque eu tinha planejado toda uma vida com ele”.

Só com a festa de casamento, Katia diz que o prejuízo foi de R$ 10 mil. Os dois estavam juntos desde junho do ano passado. Ela chegou a pedir demissão, logo depois do início do namoro, para trabalhar com o namorado na área do mercado financeiro.

“Eu larguei meu emprego e comecei a trabalhar com ele no mercado financeiro. Baixei o aplicativo, fiz uma conta e ele começou a me ensinar. Só que nesse tempo eu sofri um acidente de moto e ele me falou que eu precisava recuperar meu psicológico, que eu estava muito abalada”.

Em novembro, o casal ficou noivo e, segundo a jovem, o homem deu a ideia de pegarem alguns cartões de créditos para conseguirem comprar os móveis da futura casa. As contas estavam no nome da jovem, ainda conforme o G1, mas o então noivo tinha acesso.