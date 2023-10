Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após 27 dias de internação e muitas incertezas, o ator Kayky Brito teve alta do hospital em meio ao carinho dos fãs e amigos. A foto dele, sorrindo e fazendo o “V” da vitória, ao lado da família, mostra como o ator está bem, embora ainda com o braço direito na tipoia.

A atriz Stephanny Brito, irmã do ator, e a mãe Sandra Brito usaram as redes sociais para agradecer. “Estou aqui, de joelhos, agradecendo”, disse a mãe. As demonstrações de carinho e a torcida lotaram os comentários.

O Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, onde Kayky ficou depois do atropelamento, informou que ele responde bem ao tratamento e que as lesões foram “corrigidas com sucesso”. Agora o ator segue com acompanhamento em casa.

Carrossel de emoções

Entre agradecimentos, demonstração de fé e confiança, Stephany Brito desabafou no Instagram.

“Foram dias ‘muuuuito’ difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que o deixasse ficar, que desse uma segunda chance e Deus em sua infinita misericórdia, [e Ele] nos devolveu”, reagiu.

A atriz contou que a cada melhora, era um agradecimento. “Minha mãe, meu pai e meu marido incansáveis a todo momento”, disse. “Sofremos, caímos, nos desesperamos, mas sempre juntos e unidos. E, assim será para sempre.”

Stephany Brito disse que o irmão está em casa e segue em recuperação.

“Kayky já em casa, continua o processo de recuperação cercado de amor e cuidados. Jamais terei palavras pra agradecer o suficiente tanto amor que recebemos. Tantas orações, com certeza foram todas ouvidas por Deus.”

Corrente de amor

Sandra Brito, mãe do ator, também desabafou nas redes sociais. Segundo ela, foram os momentos mais difíceis que viveu entre choro, tristeza e tomada de decisões. A alta do hospital de Kayky vem acompanhada de uma fé inabalável.

“Deus me acalmava e me levantava, implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez”, afirmou a mãe de Kayky Brito. “Estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo, pelas mensagens, orações e pelo carinho.”

A mãe publicou uma sequência de fotos: uma que a família aparece junta em pé e com o “V” da vitória, outra que todos estão sorrindo e brincando e uma terceira, em que Kayky, o filho, e os pais usam máscaras de heróis.

Queria conseguir abraçar todos vocês, mas sintam-se abraçados. Amo vocês”, reagiu a mãe do ator. Viva! A fé e o amor tudo podem.

Fãs e amigos se solidarizam

Nas redes sociais, muito amor e carinho. Fãs e amigos famosos celebraram a alta do hospital de Kayky e a recuperação do ator.

A atriz Letícia Sabatella colocou emojis de coração e agradecimentos. “Aleluia! Muito Amor e Saúde.”

Outra atriz, Tatá Werneck demonstrou fé. “Deus, perfeito, amém Jesus.”

O ator Rodrigo Mussi disse o quanto compartilhava a alegria da família: “Muito feliz por vocês”.

A apresentadora Astrid Fontenelle lembrou da força de todos que ajudaram na recuperação do ator.

“Amém, amém, e parabéns aos médicos que lidaram com ele nessa caminhada.”

O acidente e as investigações

O acidente ocorreu no último dia 2 de madrugada e ele foi levado ao hospital desacordado. O ator foi atropelado em uma avenida, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, por um carro de aplicativo.

Segundo testemunhas, Kayky atravessou correndo a rua entre a praia e o estacionamento. Ele estava em um quiosque com amigos, quando resolveu pegar algo no carro.

De acordo com informações, divulgadas pela imprensa, foi concluída a investigação do acidente pela Polícia Civil. O inquérito concluiu que o motorista de aplicativo não teve culpa e não responderá pelo ocorrido.

O inquérito concluiu que o motorista estava sóbrio, sem indícios de uso de álcool e que prestou socorro.

Também diz que o motorista não teve tempo hábil de reação e estava abaixo da velocidade permitida.

