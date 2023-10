Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A administração argentina das Cataratas do Iguazu optou por encerrar todas as trilhas neste sábado (28), devido às chuvas volumosas que afetam toda a região com alagamentos e transbordamentos de rios. A taxa de escoamento do Rio Iguaçu, nas Cataratas, aumentou muito rapidamente.

Ás 10 horas de sexta-feira (27), a quantidade de água que passava pelas quedas era estimada em 5,73 milhões de litros por segundo. Entretanto, hoje, no mesmo horário, os registros hidrológicos da Copel apontam um total de 7,74 milhões de litros, enquanto a média usual é de 1,5 milhão de litros por segundo.

Devido à previsão de chuvas intensas, acompanhadas de relâmpagos e rajadas de vento, bem como a consideração da instabilidade na travessia pela área de mata nativa, a administração decidiu fechar o Parque para visitação, com o intuito de assegurar a segurança dos trabalhadores e dos visitantes.

Do lado brasileiro, as atividades de visitação seguem inalteradas.