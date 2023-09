Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Lote 2 da nova concessão rodoviária do Paraná irá a leilão no dia 29 de setembro. A concorrência está marcada para as 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

O edital, publicado pela ANTT no dia 12 de junho, prevê que as propostas sejam entregues no dia 25 de setembro, junto com toda a documentação necessária, e uma sessão pública para a apresentação e disputa de preços. A homologação do resultado acontecerá no dia 10 de novembro, com assinatura do contrato com o vencedor devendo ocorrer até o dia 26 de janeiro de 2024. Poderão participar empresas brasileiras ou estrangeiras, de forma individual ou consorciada.

O Lote 2 tem extensão total de 605 quilômetros e receberá investimentos de R$ 10,8 bilhões.