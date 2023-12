Com o objetivo de diminuir os gastos com manutenção da frota oficial do Estado, o Governo do Paraná realizou três leilões de veículos e sucatas, por meio da Secretaria da Administração e da Previdência, em 2023. No total, 846 itens foram arrematados, o que representou uma arrecadação de R$ 7.337.634,95 aos cofres públicos.

Entre 2019 e 2023 foram dez certames e mais de R$ 20 milhões voltaram para o Estado. “Isso na prática significa economia, uma destinação apropriada de um bem que já não é mais usado pelo poder público e a possibilidade de aplicar um recurso que volta em melhorias no serviço público e atendimento direto à população do Paraná”, diz o secretário da Administração, Elisandro Frigo.

De acordo com ele, muitos dos veículos próprios (inservíveis ou antieconômicos) leiloados foram substituídos por automóveis locados. “A locação também gera economia ao Estado, pois permite a substituição rápida dos veículos que vão para a manutenção, temos frota reserva por conta da locadora, carros mais econômicos e menos poluentes”, detalha.

Todos os processos envolvendo os leilões ou locação de veículos podem ser acompanhados no Portal de Compras Públicas do Paraná e no Portal da Transparência.

MAIS RECENTE – O último leilão de veículos organizado pela Secretaria da Administração e da Previdência aconteceu em novembro e o valor de arremate ficou 97% acima da expectativa. A perspectiva inicial era de arrecadar até R$ 1.651.397,48, mas com alta demanda pelo certame o resultado foi de R$ 3.162.381,62 arrecadados.