O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, está promovendo melhorias no pavimento da PR-151, rodovia de ligação entre Jaguariaíva e Piraí do Sul, nos Campos Gerais, em uma extensão de 20 quilômetros. Os serviços são do programa Integra Paraná, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que contempla todas as rodovias estaduais do antigo Anel de Integração.

No trecho são feitos remendos para melhorar a capa asfáltica em locais com danos como buracos e afundamentos; a reperfilagem, que consiste na aplicação e compactação de uma nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre o pavimento; a implantação de drenos para redirecionar águas subterrâneas e assim proteger a base da pista; a sinalização horizontal (linhas) e instalação de dispositivos de segurança (tachas refletivas).

Os serviços ocorrem entre o km 230 e o km 250 da PR-151, beneficiando os cerca de 60 mil moradores dos dois municípios, e também o transporte de longa distância entre os Campos Gerais e o Norte, e entre São Paulo e o Paraná.

O Integra Paraná prevê também os serviços de microrrevestimento e melhorias na sinalização horizontal, além da conservação da faixa de domínio das rodovias, que inclui roçada da vegetação próxima à pista, recomposição e limpeza de sinalização vertical (placas), limpeza e recomposição de dispositivos de drenagem, entre outros.

A PR-151 está incluída no lote 2 do programa, que atende ao todo 306,48 quilômetros de pistas, com um investimento de R$ 29.968.363,94. Os serviços do contrato tiveram início em dezembro de 2021, logo após o término dos antigos pedágios, e tem prazo até o final deste ano, garantindo o atendimento a esta rodovia até o início das novas concessões rodoviárias.

Este trecho especificamente está incluído entre os primeiros lotes a serem leiloados na Bolsa de Valores, cujos editais devem ser publicados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nos próximos dias.

PROGRAMA– Ao todo, o Integra Paraná atende 964,52 quilômetros de rodovias estaduais que deixaram de ser concedidas ao final de 2021, com um investimento de R$ 93,49 milhões. São cinco lotes do programa em andamento, um para cada Superintendência Regional do DER/PR.

Essas rodovias também são atendidas com serviços de operação de tráfego rodoviário, que incluem os serviços de guincho mecânico leve e pesado, inspeção de tráfego, caminhão-pipa para apoiar o trabalho do Corpo dos Bombeiros e caminhão boiadeiro para lidar com animais soltos na pista, entre outros. Neste caso os serviços são estendidos também às rodovias federais do antigo Anel de Integração, podendo ser acionados gratuitamente a qualquer momento pelo telefone 0800-400-0404.

As condições de tráfego podem ser acompanhadas pelo perfil do Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR no Twitter .