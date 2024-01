O Litoral do Paraná está em alerta laranja para perigo de chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou nesta quarta-feira (24) e vai até às 10h desta quinta-feira (25).

Conforme informações do Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral e do Paraná, além de São Paulo e de Santa Catarina.

Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná sofrem com o volume de chuvas e alagamentos desde o final de semana. O local mais atingido nesta terça-feira (23) foi Guaratuba, com 20 ocorrências atendidas de retirada de pessoas ilhadas em residência. Ao todo, 14 pessoas foram levadas para abrigos do município.